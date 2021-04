Eneseimetlejaid on kaht tüüpi – ja nende vahel on oluline vahet teha

Hiljutine New Yorgi ülikooli töörühma uuring, mis hõlmas 270 inimest mediaanvanusega 20 eluaastat, viitab aga, et nartsissistlikku käitumist ei ajenda sugugi alati samad tegurid, mis seonduvad psühhopaatiaga.

Tuli välja, et hooplev käitumine (ingl flexing behavior) — privileegide loomulikuks pidamine (entitlement), enese teistest paremaks pidamine (superiority) ja enesekiitmine — on valdavalt iseloomulikud neile, kes on üldiselt ebakindlad ja tunnevad tugevat süütunnet. Psühhopaatiliselt käituvate katsealuste süütunde-skoor oli aga suhteliselt madal.

Nad tunnistavad, et tulemuste kinnitamiseks tuleks katset korrata mitmekesisema valimiga ja pikema aja jooksul. Küll aga nendivad uurijad, et tulemused on kooskõlas ühe 2017. aastal läbi viidud väikesemahulise uuringuga, milles nartsissistlike meeste ajudest tehtud tomogrammid näitasid, et iseenda foto vaatamine tekitas neis emotsionaalset ängistust ja konfliktseid tundeid.