FOTO | SpaceX tahab inimesed Marsile saata, aga selleks vajaliku kanderaketi loomine on paras pähkel

Kosmosefirma SpaceX asutaja ja tegevjuhi Elon Muski veebi laaditud pildil on esmakordselt näha kanderaketti Super Heavy.

Võimalik, et Super Heavy on kõige suurem iial ehitatud kanderakett. Prototüüp nimetusega Booster 1 on projektina Muski Twitteri-postituse kohaselt "tööstuslik rajaleidja eesmärgiga nuputada välja, kuidas 70 meetri pikkust raketietappi konstrueerida ja transportida tuleks."