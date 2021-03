Hiinlaste uus rahvakangelane: Elon Musk

Julgelt elada ja unistada julgev rikkur, kes tippjuhib muuhulgas firmasid Tesla ja SpaceX, avaldab paljudele hiinlastele muljet tegelikult samal põhjusel kui lääne inimestele.

Ta julgeb oma reegleid teha, võimuesindajatega konflikti sattuda ja on suutnud kõige selle käigus ka väga rikkaks saada. Musk on teadaolevalt hetkel maailma rikkaim mees, seda tänu omaloodud autotootja Tesla ülikõrgeks kasvanud turuväärtusele, mille aktsiapakist 20% on tema jagu.

Hiina ühismeedias on Musk pälvinud austava hüüdnime Silicon Valley Raudmees ja tema eduloost on valminud/valmimas mitmeid raamatuid.

Hiina valitsus on agar ettevõtlikel ja julgetel tehnoloogiainimestel "tiibu kärpima", aga Muski lendu nende käärid (esialgu) pole suutnud vähendada, nii et hiinlastel on lihtne temas näha Robin Hoodi taolist lindprii ja superkangelase segu.

Ka polevat Hiina tehnoloogiavalla tippjuhid kaugeltki nii uuendustele ja pöörastele ideedele avatud nagu Musk.

Hiinlaste Muski-armastust näib kinnitavat ka Tesla edu sealsel turul. Tesla käive Hiinas kasvas möödunud aastal ligi 5,6 miljardi euroni, mis tähendab tunamullusega (u 2,5 miljardit eurot) võrreldes enam kui kahekordset kasvu. See tähendab, et iga viienda sõiduki, mida Tesla müüa suutis, ostis keegi Hiinast.

Keegi ei meeldi muidugi kõigile ja Muski-põlgajaid leidub Hiinaski. Tehnoloogiakommentaator Hong Bo on Muski nimetanud näiteks külmavereliseks ja enesekeskseks suurushulluks.