Mets ja selle majandamine kaitseliitlase seisukohast

Kõikide sõdade ajal, varasematel aegadel ka pääsemaks nendega kaasnevate rüüstete eest, on meie rahvas pagenud metsa, sügavamale tihnikusse ja soosaartele. Sageli on see toonud ellujäämise, varanatukese alleshoidmise, hullemast pääsemise. Sellekohaseid mälestusi on palju. Palju on neid ka kirja pandud, ilukirjandusekski vormitud, kirjutab taastatud Kaitseliidu esimene ülem Kalle Eller ajakirjas Kaitse kodu!

Viimased lood ja legendid on seoses metsavendlusega. Neljakümnendad-viiekümnendad. Nimed nagu kapten Koovik, Hirmus Ants ning tõde ja legend korraga – Alfred Käärmann. Kõik nad olid seotud metsaga, mis kaitses ja varjas neid ning kus olid nende punkrid. Metsas peeti ka lahinguid.

Aga nüüd?

Ühelt poolt on alles palju mälestusi, teiselt poolt on levinud ning levitatud arusaama, et mis oli, see oli. Nüüd on uued ajad ja kõik on teisiti. Teistmoodi varustus, relvastus, tehnoloogia. Kindlasti on see tõsi, kuid kas ka õige? Kanda hoobilt maha minevik ja selle kogemused?

Peaks ju olema mõistetav, et linnalahingu väljaõpe ei saa olla samasugune näiteks Tallinna või Narva kaitseliitlastele ja Vändra või Vastseliina allüksustele. Erinevused on reaalselt olemas ja n-ö ühe lauaga üle maa lüüa ei ole arukas.

Riigikaitse tervikuna ja koostöö liitlastega on muidugi üks asi, üks tervik. Kuid Kaitseliit, tema väljaõpe ning kaitseliitlaste teadmiste sihiasetus on mõneti teistsugune. Kaitseliitlaste jaoks on mets kui osa kaitstavast kodukandist esmase tähtsusega.

Samal ajal on metsa kui kaitset ja tuge pakkuva keskkonna seisund kogu aeg halvenenud ja seda juba pikki aastakümneid. Kui kõrvutada metsi, kus olid ja tegutsesid metsavennad, praegustega – kvartalivõrgustiku jätkuv väljaarendamine pluss kuivenduskraavid, sihtide sõidetavaks tegemine kruusa või peakillustikkattega, võimalikult sirged metsateed.