Viktor Nõmm: mees, kes oskas riigikaitse õppimise populaarseks muuta

"Enne kindrali tulekut mängisime, et mina olen kindral. Saime tervitusega hea rütmi sisse. Kui õpilased Riho Ühtegit tervitasid, märkis kindral, et pole mõnes üksuseski nii soravat tervitust kuulnud," teatas õpetaja uhkusega.

Ega kehalise tunnidki õpetaja Viktoriga ole pelgalt sport. "Suuremate poistega räägime ikka meestejutte ning kõik need teemad jäävad meie vahele," sõnas ta. Nii mõnelgi noormehel töötab isa välismaal ja õpetajana on Viktor Nõmm saanud neile usaldusisikuks olla.

Enne kursusele pääsemist uurib õpetaja Nõmm õpilastelt nende põhjusi osalemiseks. "Paljud toovad välja eelmiste kursuslaste soovituse, et tegemist on põneva ja praktilise ainega," märkis Nõmm, kes põhikohaga on Jõgeva põhikoolis kehalise kasvatuse õpetaja.

Kui tema tunnid aitavad noorest kasvatada kodaniku, kellele Eesti riik ja saatus korda lähevad, on õpetajal hea meel. "Sel aastal registreeris kursusele 35 õpilast. Igal sügisel peame tegema raske valiku, kes välja jääb. Aga lohutuseks saan öelda, et kui neil õpilastel on huvi, on nad järgmisel aastal kursusel sees," rääkis ta.

"Klassis loengut kuulates ning tahvlil pilte vaadates kipub sõjaajalugu tuimaks jääma. Mina olen juba kaheksandat aastat käinud oma õpilastega Sinimägedes, kus olid 1944. aastal Eesti sõjaajaloo kõige verisemad kaitselahingud," kirjeldas Nõmm.

Sinimägede kõrval on juba omamoodi traditsiooniks kujunenud Viru jalaväepataljoni külastus. Seal teenivad aega paljud Jõgeva poisid ja tüdrukud. "Praegu on minu endine õpilane kolonelleitnant Tarvo Luga pataljoni ülem. Kui ma talle kirjutan soovist õpilastega külla tulla, siis ta vastab: "Viktor, tule, see on traditsioon, mida ei saa muuta.""

Kui õpetaja noortega pataljonis käib, on ta alati palunud kohtumisele kaasata Jõgeva noormehi. "Ja siis seisid auditooriumi ees kolonelleitnant Tarvo Luga, kapten Margus Kallo ja nooremseersant Holger Saarik. Ei taha endale küll au võtta, ent seda annab järele teha, et korraga on ühes ruumis pataljoniülem, staabiohvitser ja ajateenija ning saan öelda, et need kõik on minu õpilased," lausus õpetaja rahulolevalt.

Viktor Nõmm nendib, et pelgalt raamatutarkusest jääb väheks ning erinevad teemad tuleb õpilastele söödavaks kohendada. "Tahan, et nad oskaksid kastist välja mõelda, ka vetsupoti loputuskastist," muigab ta.

Näiteks kui keskküte kaob, saab visata teki üle laua ning laua all on soe pesa. Kui vesi on ära, leiab puhta vee WC-poti loputuskastist. Praktilised oskused aitavad ekstreemsetes oludes toime tulla, sest alati ei saa kõike poest ning mõnel juhul võib päästjatel ja politseil ressurssi nappida.

"Olen andnud ka nõukogude ajal sõjalist algõpetust. Toona ütlesin poistele, et jätame raamatu kõrvale ja teeme praktilist. Õpetasin neid köögirätikutest jalarätte siduma. Vene sõjaväes sokke ei tuntud, näitasin, kuidas rätti mähkida, et jalad oleks hõõrumata ja mädanema ei läheks," on kogenud õpetajal kasulikud näited kohe justkui varrukast võtta.