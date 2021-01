Nii inimkond kui ka metsik loodus on aastal 2100 tõenäoliselt hea tervise juures

Tulevik polegi tume? Statistikud ennustavad nii inim- kui ka keskkonnale sajandi lõpus õitsengut!

Kas metsiku looduse ja inimtsivilisatsiooni tulevik on tõepoolest nii tume, kui eksperdid kogu maailmas kirjeldavad?

Tegelikult mitte, kui uskuda tendentse, mida Marian Tupy ja Ronald Bailey kirjeldavad raamatus "Ten Global Trends Every Smart Person Should Know" (ee "Kümme ülemaailmset suundumust, millest iga tark inimene peaks teadlik olema").

Nende koondatud andmed annavad tungivalt mõista, et 21. sajandi lõpuks põrmu varisemise asemel ootab nii inimkonda kui ka metsikut loodust pigem õitseng.