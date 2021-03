NASA: Maa on praegu rohelisem kui 20 aastat tagasi!

Maa on viimase 20 aasta jooksul muutunud 5% rohelisemaks. Rohelist lehepinda on enam kui kahe miljoni ruutkilomeetri võrra rohkem kui 2000. aastate hakul, s.t Amazonase vihmametsade pindala suuruse territooriumi jagu.

NASA Maa-observatooriumi kogutud satelliidiandmed annavad mõista, et rohealade koguhulk on kasvanud peamiselt ambitsioonikate puudeistutamis-projektide ja intensiivpõllumajanduse arvelt eelkõige Hiinas, aga ka Euroopa Liidus, mis on Hiina ja India järel rohealade kasvu arvestuses kolmandal kohal.