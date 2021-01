Intervjuu Venemaa bioloogiga: kuidas koroonaviirus tegelikult alguse sai?

Suurem osa COVID-19 pandeemiaga seotud vandenõuteooriatest on seotud SARS-CoV-2 viiruse kunstliku päritoluga. Nende hulgas on neid, mis viitavad inimkonna nakatamisele erilise viirusega, ja neid, kes fantaseerivad selle juhusliku „plehkupaneku" üle Wuhani teaduslaborist. Hüpoteetiliste ründajate või viiruse lahti päästjatena nimetatakse kõige sagedamini Hiinat, USA-d ja Venemaad. Mõned teooriad põhinevad enam-vähem loogilistel argumentidel, teised saavad hakkama ka ilma nendeta.

Üks sedalaadi kõrgeima profiiliga teooria põhines 2015. aastal autoriteetses teadusajakirjas Nature Medicine avaldatud artiklil. Teadlased asendasid geenitehnoloogia tööriistade abil laborikoroonaviiruse genoomi ühe osa nahkhiirte populatsioonis ringleva viiruse geeniga. Saadud hübriid osutus võimeliseks nakatama inimrakke ning kujutas teoreetiliselt inimestele ohtu. Töö eesmärk oli näidata, et looduslikud koroonaviirused on võimelised muteeruma ja kanduma üle inimpopulatsioonile (nagu seda on varem juhtunud, sealhulgas SARSi ja MERS-i puhul). See oli spekulatiivne hoiatusartikkel, kuid paljud võtsid seda kui ausat ülestunnistust - lõppude lõpuks, kuigi suurem osa tööst viidi läbi Põhja-Carolina ülikoolis, tehti osa uuringutest Hiina Wuhanis asuvas Viroloogia Instituudis. Kuid 2015. aasta artikli kunstliku viiruse genoom on avaldatud - ja seda saab sõna otseses mõttes, nagu kahte tekstirida, võrrelda SARS-CoV-2 viiruse genoomiga. Ning need on väga erinevad.

Bioinformaatik Mihhail Gelfand märkis Fortele antud intervjuus, et SARS-CoV-2 kunstlik päritolu viitab äärmiselt fantastilisele stsenaariumile, Gelfand soovitab kasutada Occami habemenuga: „Miks mõelda välja filmi James Bondist, kui vanaisa Darwin tegi kõik meie eest juba ära".

Koos koroonaviirusega ilmusid kohe ka vandenõuteooriad, et tegemist on laboris loodud biorelvaga. Kuidas tekkisid need vandenõuteooriad ja kes neid välja mõtleb?

Selle küsimuse peaksite esitama mõnele sotsiaalpsühholoogile, mitte mulle. Üldiselt on see loodusseadus, et iga ebatavalise ja veelgi enam - ohtliku - nähtuse ümber sünnivad vandenõuteooriad.

Muidugi on üllatav, et viirus ilmus linnas, milles asub instituut, kus tegeletakse viiruste uurimisega. Selles loos on konspiroloogiline pool, mis minu jaoks ei ole huvitav ja mida ma pole jälginud ning bioloogiline pool, mis minu jaoks on huvitavam ning mis pakkusid ainest vandenõuteooriatele.

Iseenesest on vandenõuteooriate evolutsioneerumine huvitav.

Kõik algas sellest, et räägiti, et viiruses on osake HIV-i. See oli kõige esimene koroonaviirusega seotud vandenõuteooria, mida mina nägin. Andsin ülikoolis oma üliõpilastele ülesandeks leida selles vandenõuteoorias viis viga. Kuid see oli nii totter vandenõuteooria, et see kadus kiiresti.

Seejärel tulid keerulisemad vandenõuteooriad, mis olid rajatud teatud nakatumisstatistikal ning neid konstruktsioone üritati kasutada hoopis selleks, et tõestada, et tegemist on loomulikul teel evolutsioneerunud viirusega, mitte geeniinseneeria loominguga.

Mis puudutab biorelva-teooriat, siis me pole tuvastanud jälgi, et viirust oleks geneetiliselt modifiteeritud. Mitte mingeid jälgi geenimanipulatsioonidest pole.

Viiruse vallapääsemiseks oli kaks tõenäolist stsenaariumi.