„See võib teha palju kahju.“ Kas 700-kilomeetrise lennuulatusega „põrgudroonist“ kujuneb Ukraina jaoks tõeline kättemaksurelv?

Ukraina relvajõudude päeval, 6. detsembril 2024, näidati esimest korda uut relvasüsteemi Peklo (tõlkes Põrgu). Tegemist on uue rakettdrooniga, mille loomise ja kasutuselevõtu üksikasjad hoiti seni salajas. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi avalikustas droonist tehtud fotod ja kinnitas, et seda on juba lahingutes katsetatud ning see on antud seeriatootmisse. Esimene partii anti relvajõududele üle ametlikul esitluspäeval.

Droon liigub kiirusega kuni 700 km/h ja selle tegevusraadius ulatub samuti 700 kilomeetrini. Arendajad on keskendunud selle kaitse tõhustamisele raadiosignaalide häirimise vastu, täpsuse parandamisele ja lõhkepeade arendamisele, et laiendada sihtmärkide valikut. Konstruktsioonilt meenutab Peklo tiibrakette, näiteks raketti Storm Shadow, ning lääne juhitavaid lennukipomme, millel on sarnane navigeerimissüsteem ja raketimootor. Samuti on droon sarnane varem esitletud Ukraina drooniga Paljanõtsja, kuid lisandunud on väline mootor ja drooni omadusi on parandatud.