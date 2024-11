„Et takistada abivägede jõudmist NATO piiririikidesse.“ Mida kujutab endast Orešnik ja milleks see tegelikult loodi?

Venemaa uus rakett Orešnik, mida kasutati Dnipro ründamisel, tõstatas olulisi küsimusi Venemaa raketiarenduste kohta. Vladimir Putini sõnul on tegemist Venemaa sõjatööstuse uue arendusega – keskmise tegevusraadiusega ballistilise raketiga. Selle arendamine oli varem keelatud, kuna INF-leping, mis keelas kesk- ja lühimaarakettide tootmise, kehtis 2019. aastani.

Levib oletus, et Venemaa võis alustada Orešniku arendamist juba enne lepingu tühistamist, rikkudes selle tingimusi, või töötati rakett välja väga kiiresti pärast lepingu lõppemist. Lääne ja Ukraina luure hinnangul võib Orešnik olla modifikatsioon varasemast mandritevahelisest ballistilisest raketist Rubež, mille tegevusraadius ulatub kuni 6000 kilomeetrini. On tõenäoline, et Venemaa kohandas selle väiksemaks ja lühema tegevusraadiusega relvaks, mis sobib keskmaarünnakuteks.