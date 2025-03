EKSPERDID VASTAVAD | Kas Hiina võimuses on tegelikult lõpetada väga lihtsasti kogu Ukraina sõda?

Hiina droonid ja nende komponendid on Ukraina sõjas võtmetähtsusega nii Ukraina kui ka Venemaa jaoks, sest droonide roll lahinguväljal on märgatavalt suurenenud. Ukraina andmetel on droonid vastutavad kuni 80% lahinguväljal ja 100% sügaval vastase tagalas toimuvate rünnakute eest. Viimastel kuudel on Ukraina suutnud oma droonirünnakute efektiivsust märkimisväärselt suurendada: veebruaris hävitati 22% rohkem sihtmärke kui jaanuaris. Eriti edukad on olnud FPV-droonid ja mitme rootoriga pommitajad.