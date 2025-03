VIDEO | „Lähemale kui viis kilomeetrit tehnikaga ei pääse.“ Ukrainlased püüdsid Vene armee mootorratturid lõksu

See operatsioon näitab laiemat trendi rindel. Vene väed liiguvad küll Ulakli küla juurest edasi lääne suunas, kuid nende edasitung on mitmel pool aeglustunud ja teatud rindelõikudes on nad sunnitud tagasi tõmbuma. Näiteks Pokrovski kindluslinna lähedal, mis on Ukraina oluline tugipunkt, on Vene rünnakute intensiivsus jaanuari keskpaigaga võrreldes 80% vähenenud. Ukraina väed on seal ise vasturünnakule läinud.