Nende pakutavaid mopeede võib liikluseeskirjade kohaselt juhtida alates 14. eluaastast (ettevõte ise lubab alates 18. eluaastast), nendega tohib korraga sõita üks inimene ning nende maksimaalne kiirus on 25 km/h. Elektritõukerataste väljarentija Bolt on teatanud, et tema tõukeratastega tohib sõita alates 16. eluaastast, samas pole Bolt selgitanud, kas ta ikka kontrollib „tõuksijuhtide“ vanust.