„Vene relvade täpsus on niigi problemaatiline.“ Ukraina suutis lõpuks rindel Vene armee ühe põhirelva neutraliseerida

Ukraina on lõpuks ometi edukalt hakanud takistama venelaste liugpommide kasutamist, võttes sellega neilt ühe peamise eelise lahinguväljal. Kui varem suutsid Vene lennukid visata iga päev sadu juhitavaid KAB (vn коорректируемая авиационная бомба, tehases valmistatud täppispomm – toim) ja UMPK (vn yнифицированный модуль планирования и коррекции, tavaline vabalt langev pomm, mis on muudetud liugpommiks – toim) liugpomme, siis nüüd on nende efektiivsus märkimisväärselt vähenenud. Ukraina raadiosignaalide segajad on nii võimsad ja laialdaselt levinud, et liugpommid ei saa enam ühendust Venemaa GLONASSi satelliitidega, mistõttu kaotavad nad täpsuse ja plahvatavad tihti kasutult sihtmärki tabamata. Selle tulemusel on venelased sunnitud kasutama kuni 16 liugpommi ühe sihtmärgi tabamiseks ja see muudab nende taktika kulukamaks ja ebaefektiivsemaks.