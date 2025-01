VIDEO | Saksa „pensionär-tank“ elas Ukrainas üle kõva materdamise. Kas selle üle nalja heitnud ekspert võtab oma sõnad tagasi?

Ukraina armee Leopard 1A5 tank, mis pärines Taani armee varudest, pidas vastu vähemalt kaheksale Vene FPV-droonile, enne kui järgmised kolm tükki selle lõpuks rivist välja lõid. Kuigi iga tanki kaotamine on ukrainlastele valus löök, näitab juhtum samas, et lahendused, mille Ukraina insenerid vanale tankile lisasid, on osutunud tõhusaks.

Leopard 1A5 on kiire ja manööverdusvõimeline neljaliikmelise meeskonnaga tank, mille 105-millimeetrine kahur on täpne ja usaldusväärne. Selle suurim puudus on alati olnud õhuke soomus, mille maksimaalne paksus on kõigest 70 millimeetrit. Näiteks Leopard 2A4 tankidel on umbes neli korda rohkem kaitset. Seetõttu oli Ukraina armee jaoks ülioluline leida lahendus, mis muudaks need vanad tankid lahinguväljal vastupidavamaks.