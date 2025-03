VIDEO | „Droon tiirutas mitu tundi polügooni kohal.“ Venemaa hävitas sekunditega Ukraina armee kompanii. Kes on süüdi?

Rünnaku tagajärjel hukkus vähemalt 32 Ukraina sõdurit ja umbes 100 sai haavata. See oli üks suuremaid kaotusi, mis Ukrainale baaside ründamisega on tekkinud. Ukraina sõjaväe juhtkond reageeris juhtunule kiiresti ja jõuliselt – maavägede ülemjuhataja kindral Mõhhailo Drapatõi lubas korraldada põhjaliku uurimise ja võtta vastutusele need ohvitserid, kelle hooletus tragöödia võimalikuks tegi. Ta rõhutas, et keegi ei pääse vastutusest ja olnut ei saa peita bürokraatia taha.