„See lendaks Kremlini.“ Venemaa õudusunenägu: ameeriklased arendavad Ukraina jaoks 463-kilomeetrise lennukaugusega imerelva

Ukraina sõjandusportaal Defence Express kirjutab , et Ameerika Ühendriigid töötavad Ukraina relvajõudude jaoks välja salajast rakettpommi ehk põhimõtteliselt rakettmootoriga varustatud liugpommi ERAM, mille lennukaugus ulatub 463 kilomeetrini ja millele võidakse paigaldada sihtimissüsteem Quicksink, mis võimaldab rünnata ka merel ja uputada vastase laevu. Selle uue relva arendamise kohta on teada väga vähe detaile, kuid esimesed vihjed selle eksistentsi kohta ilmusid 2024. aasta juulis, kuigi projekti alustamise leping sõlmiti juba 2023. aasta jaanuaris.

ERAM-i arendamise leping näeb ette, et relv peab valmima kahe aasta jooksul ehk hiljemalt 2026. aastaks ning tootmismaht peaks ulatuma 1000 ühikuni aastas. Peale USA on projektiga seotud Ukraina, Taani ja Holland, mis viitab sellele, et see võib leida laiemat kasutust NATO riikide õhujõududes.