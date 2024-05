„Täpsus nagu keskmisel Nõukogude mürsul.“ Venemaa leidis rohu lääne täppisrelvade vastu, teiste hulgas Eesti tellitud HIMARS-idele

Viimastel nädalatel on saanud avalikuks, et lääne täppisrelvade efektiivsus on Ukrainas Vene armee segajate tõttu katastroofiliselt vähenenud. Näiteks täppismürskude Excalibur efektiivsus on kahanenud seitsme protsendini, Ukrainasse jõudnud GLSDB-i raketid ei eksi sihtmärkidest kõrvale mitte ühe või kahe meetri võrra, vaid tervelt paarkümmend meetrit. Hädad on tabanud ka lääne droone ja mitmikraketiheitja HIMARS laskemoona.