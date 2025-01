„Piiriveekogudega on asi keerulisem.“ Mida arvavad geograafid Mehhiko lahe nime muutmisest? Kas Trumpi antud nimi kinnistub?

Donald Trump, USA 47. president, allkirjastas 20. jaanuaril määruse, millega otsustas nimetada Mehhiko lahe ümber Ameerika laheks. See samm oli osa määrusest „Ameerika suurust ülistavate nimede taastamine“, mille eesmärk on rõhutada piirkonna tähtsust USA ajaloos, majanduses ja energiajulgeolekus.

Trump selgitas, et Mehhiko laht on oluline transpordisõlm, suur kalanduspiirkond ning üks maailma rikkamaid nafta- ja gaasivarude basseine. Lahe ressursid moodustavad 14% USA naftatootmisest ja olulise osa maagaasivarudest. Ta rõhutas, et nimi Ameerika laht sümboliseerib piirkonna tähtsust USA tulevikus ja maailma majanduses.