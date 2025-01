TikTok on USAs tagasi – Trump tahab selle käitamiseks luua ühisettevõtte, Tsahkna nõuab keelustamist

Nimelt teatas Donald Trump päev enne presidendiks vannutamist plaanist päästa TikTok seadusest, mis selle eile pooleks päevaks kaotas. Tema ideeks on luua ühisettevõtte TikToki omanikfirma ByteDance ja USA vahel, kus USA valitsusele kuulub 50 protsenti TikTokist.

Portaal The Verge kirjutab, et pole täiesti selge, kuidas Trump seda kõike ette kujutab, kuid Trump ütleb sisuliselt, et TikTokil oleks USA valitsuses „partner“, „ja neil on palju pakkujaid ning USA teeb seda, mida me nimetame ühisettevõtteks.“

Trump väidab, et USA-le pole „mingit ohtu“, sest „me ei pane raha välja. Kõik, mida me teeme, on anda neile heakskiit, ilma milleta neil pole midagi. Nii et ma ei tea, see kõlab nii, et see töötab.“

Trump tugevdas ka ideed, et kogu põhjus, miks talle TikTok meeldib, on see, et ta arvab, et see aitas tema valimiskkampaaniat. Ta tunnustas oma 21-aastast töötajat, hüüdnimega „TikTok Jack“, selle eest, et ta aitas tal pääseda rakendusse, mis aitas tal noori valijaid võita.

Eelmisel aastal võttis USA vastu seaduse, mis nõudis Hiina ettevõttelt ByteDance TikToki omandiõiguse loovutamist võimalike riiklike julgeolekuriskide tõttu, vastasel juhul lubati see sotsiaalmeediaplatvorm keelata.

See seadus jõustus eile. Äpp lakkas pooleks päevaks töötamast ning see kadus ka Google’i ja Apple’i äpipoodidest. Rakendus ise hakkas USAs eile taas tööle, ent äpipoodidesse allalaadimiseks tagasi ei tulnud.

Trump vannutatakse esmaspäeval USA 47. presidendiks.

Eesti välisminister Margus Tsahkna tegi eile avalduse, milles ütles, et TikTok ei ole meedia, vaid mõjutusrelv ja see ei vahenda tasakaalustatud informatsiooni, vaid võimaldab efektiivselt levitada kallutatud informatsiooni.

„Kuivõrd TikTok kuulub Hiina ettevõttele, on õigustatud kartus, et andmed võivad jõuda Hiina võimude kätte. Kõige eelneva valguses tuleb julgeolekuriske arvesse võttes kaaluda TikToki keelamist ka Euroopas,“ ütles minister.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada