„Venemaa hakkab probleeme tekitama Arktikas ja Läänemerel.“ 24 tundi või kuus kuud – kui kiiresti lõpetab Trump Ukraina sõja?

Täna ametisse astuv Donald Trump on korduvalt väljendanud soovi lõpetada Ukraina sõda kiiresti ja tõhusalt. Valimiskampaania ajal väitis ta, et ta suudaks konflikti lahendada lausa 24 tunni jooksul, kuid ei täpsustanud, milliseid samme on vaja selle saavutamiseks astuda. Pärast valimisvõitu pani Trump sisse n-ö tagurpidikäigu: ta tunnistas, et sõja lõpetamine võib võtta rohkem aega, märkides, et loodab selle saavutada siiski kuue kuu jooksul pärast ametisse astumist.