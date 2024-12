Kas liitumisest Hondaga piisab Nissani päästmiseks?

Öeldakse, et ajakirjanik on täpselt nii hea, kui on tema viimane lugu. Nissan oli eelmisel kümnendil üks elektriautode pioneere, kuid praegu on kuulsusrikkast minevikust vähe abi – üleilmses mudelivalikus on vaid kaks täiselektrilist autot. Seda on lootusetult vähe olukorras, kus hiina särtsukad on vallutamas kõiki maailma autoturge.