PROOVISÕIT | Pilk peale, käsi külge: vastuvoolu ujuv Honda Civic Type R

Paraku see Euroopas müüki ei jõudnudki – meie saime alles 2001. aastal ilmunud EP3 põlvkonna Civic Type R-i, mida asuti tootma Ühendkuningriigis. Nüüdseks on sellele järgnenud veel neli põlvkonda „Shibikku Taipuaarusid“, millest viimased kolm on vabalthingava mootori asemel saanud turboga jõuallika.