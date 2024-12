KUULA | „Istmesoojenduse“ 211. osa: kergliikurid lähevad lõpuks liikluskindlustuse alla?

Alustame kodumaiste uudistega - kordame jälle üle: lumehelbe ja mäetipu märgiga talverehvid on nüüd kohustuslikud, enam ei piisa ainult M+S tähisest! Lisaks rakendus ka liikluskindlustuse seaduse muudatuste teine osa - muuhulgas rakendub liikluskindlustuse kohustus nüüd mitmetele sõidukitele, mis enne sellest priid olid.

Räägime ka eesti.ee äpist - kuigi katseperioodil sai seda ka isikut tõendava dokumendina kasutada, see paraku nüüd nii ei ole. Veel!

Volkswagenil on asjad kehvasti - vallandamised, palgakärped ja -külmutamised on töötajad tänavatele ajanud. Kuid meie räägime hoopis sellest, milles süüdistab tootjat India. Võlusõnaks on 1,4 miljardi USA dollari jagu maksudest kõrvale hoidmine, mida Volkswagen nimetab kokkusattumuseks.