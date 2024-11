„USA Kiievi saatkond valmistus tuumarünnakuks.“ Kas Putin saabki tänu eilsele jõudemonstratsioonile nüüd oma tahtmise?

Eile hommikul ründas Venemaa taas Ukraina linnu. Ukraina õhujõud teatasid, et Dnipro vastu tulistati mandritevaheline ballistiline rakett, mis suudab potentsiaalselt kanda tuumalõhkepead. Kiievis pole seni täpsustatud, millise raketiga oli tegemist, kuid sõjalised analüütikud ja Ukraina meediaallikad oletavad, et tegu võis olla ballistilise raketiga Rubež. Ukraina sõjavägi teatas, et rakett lasti välja Astrahani oblastist. Kokku tulistas Venemaa 21. novembril Dnipro pihta kaheksa raketti, sealhulgas hüperhelikiirusega raketi Kinžal ja seitse tiibraketti H-101.