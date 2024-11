GRAAFIK | „Ainult droonidega Vene sõjatööstust ei neutraliseeri.“ Kaheksa „malakat“, millega Ukraina saab Venemaad nuhelda

Ukraina relvajõud kasutasid USA päritolu ballistilisi rakette ATACMS Venemaa territooriumi ründamiseks esimest korda 18. novembri öösel, kui ründasid laskemoonaladu Karatševi linna lähedal Brjanski oblastis. Venemaa kaitseministeerium teatas, et Ukraina tulistas kuus ballistilist raketti ATACMS, millest viis väidetavalt alla tulistati ja üks tõrkus. Selle raketi jäänused olevat langenud sõjaväeobjekti tehnilisele territooriumile, põhjustades tulekahju, mis kustutati. Venemaa väitel ei põhjustanud rünnak inimohvreid ega suuri purustusi. Ukraina peastaap kinnitas 19. novembril, et löök anti Brjanski oblastis asuvale laskemoonalaole, kuid ei täpsustanud, millist relvasüsteemi kasutati.

USA andis Ukrainale loa kasutada rakette, sealhulgas ATACMSi, kuni 300 km ulatuses Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide ründamiseks, on kinnitanud Euroopa Liidu diplomaatia juht Josep Borrell. Seevastu USA valitsuse esindajad ei kinnitanud ametlikult, kas Ukraina võib USA antud rakette kasutada Venemaa territooriumi vastu. Kreml kommenteeris ATACMSi rakettide kasutamist kui „uut kvalitatiivset pööret pingetes“ ja märkis, et see näitab USA otsesemat osalust konfliktis. USA presidendi nõuniku asetäitja Johnathan Finer vastas Venemaa kriitikale, et tõelise konflikti vallandas Venemaa sissetung Ukrainasse.