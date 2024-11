„Läänemaailmas pole nii palju relvastust.“ Kas Ukrainal on üldse lootust Venemaad sõjaliselt võita?

Ameerika sõjaväe- ja luureametnikud on New York Timesi teatel järeldanud, et Ukraina sõda pole enam tupikus, sest Venemaa on teinud kindlaid edusamme, mis on süvendanud pessimismi nii Kiievis kui ka Washingtonis. Ukraina kaotab idas maid ja Ukraina armee on sunnitud taganema.