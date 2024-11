„21. jaanuariks oleks Putin põlvili.“ Sõjaekspert räägib, kuidas Ukraina sõda võimalikult kiiresti ära lõpetada

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov lükkas ümber väited, et Venemaa president Vladimir Putin ja endine USA president Donald Trump pidasid telefonivestluse. The Washington Post teatas varem oma allikatele tuginedes, et vestlus toimus 7. novembril ning selle käigus soovitas Trump vältida Putinil Ukraina sõja eskaleerimist ja tuletas talle meelde USA sõjalist kohalolekut Euroopas. The Washington Posti andmetel arutati ka Ukraina sõja kiiret lahendust ja väidetavalt vihjas Trump valmisolekule toetada varianti, mille kohaselt Venemaa saaks säilitada osa okupeeritud Ukraina territooriumist. Samad allikad väidavad, et Ukraina oli vestlusest teadlik ja ei vaielnud sellele vastu, kuid hiljem kinnitas Ukraina välisministeerium, et Kiiev ei teadnud sellise vestluse toimumisest midagi.