Ukraina sõjas pole raskeid kaotusi kandnud, mitte vaid Venemaa, aga ka oluliselt väiksem Ukraina. Ukraina armee tankikaotused lähenevad Oryxi blogis juba tuhandele, kuid tuleb arvestada, et selle aluseks on visuaalse tõenduse olemasolu ja reaalsed kaotused on palju suuremad. Pea kolmeaastase sõja jooksul on oluliselt vähenenud Ukraina armee põhilise tanki T-64 -seda tootis Harkivi tehas- osakaal ja tähtsus, ning selle asemel on suure rolli võtnud T-72 tank, mida ajalooliselt pole Ukrainas kunagi toodetud ning, mis on saadud välismaistelt annetajatelt. Aga ka nende tankide varud väljaspool Venemaad on piiratud.