Droonijuhtide õpetamiseks on Vene armee rajanud Zaporižžja tuumaelektrijaama baasi, kust korraldatakse rünnakuid lähedal asuvas Nikopoli linnas. Seal on droonirünnakud tsiviilelanike vastu sagedased ja sageli sihitakse elamurajoone süütepommidega, et esile kutsuda tulekahjusid ja paanikat. Nikopolis on märgatud, et FPV-droonid sihivad näiteks Ukraina päästjaid, kes ruttavad selliseid põlenguid kustutama.