„Halastuse palumine või surnu mängimine ei aita!“ Ukraina droonijuht näitas Delfile karme kaadreid oma igapäevasest tööst

Kuigi maailma meedia jaoks oli põhiteemaks rakettide ja täppispommide tarnimine Ukrainasse, siis tegelikkuses on lahinguväljal tegutsemise võtmeteguriks mõlema poole poolt aktiivselt kasutatavad droonid. Droonid on sõda nii palju muutnud, et mõlemad riigid on pidanud oma sõjalist strateegiat käigu pealt muutma, kohanedes pidevalt uue reaalsusega.