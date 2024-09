FORTE UKRAINAS | Hävitavad vaenlast õhust ja maalt – sellised on ukrainlaste uusimad kodumaised tapjadroonid

Sõda Ukrainas on kujunenud paljuski droonide sõjaks – need on odavad, nutikad, kaugjuhitavad ja võimelised tekitama vaenlasele tohutuid kahjusid. Ukraina kaitsetööstus on droonide importimise kõrval keskendunud üha enam ise nii õhu- kui maismaadroonide arendamisele ja tootmisele ning Fortel oli Lvivis võimalus nende tootjatelt otse värskeimat infot saada.