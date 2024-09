Delfi küsib, Rootsi kaitseministeerium vastab: kas Ukraina saab siis juba ükskord Gripenid või mitte?

24. septembril ütles Ukraina kaitseminister Rustem Umjerov, et Ukraina peab lääneliitlastega läbirääkimisi Gripeni ja Eurofighteri hävitajate saamiseks. Ministri sõnul saab lähiajal nende läbirääkimiste tulemustest rohkem rääkida. Vahetult enne seda, 9. septembril, kuulutas Rootsi Ukrainale välja 17. abipaketi uute sõjaliste toetusmeetmetega, mille kogusumma on 4,6 miljardit Rootsi krooni (410 miljonit eurot – toim). Paketis on olemas vahendid Gripenite taastamiseks, et neid Ukrainale anda. Kuid lõplikku otsust pole.

Gripenite üleandmisele on juba viimase kahe ja poole aasta jooksul korduvalt lähedal oldud. Ukraina piloodid käisid 2023. aastal juba isegi Gripenitega Rootsis proovilende tegemas ja ka Rootsi valitsus andis lennukite üleandmisele rohelise tee. Kuid siis tõmmati kõigele taas pidur peale. Rootsi kaitseminister Pål Jonson ütles portaalile TT antud intervjuus, et Kiievi partnerid palusid Stockholmil tühistada plaanid anda Ukraina lennuväele hävitajaid JAS 39 Gripen. Ministri sõnul on see vajalik, et saaks keskenduda ühte tüüpi hävituslennukite, F-16-te tarnimisele. Samas pole Rootsi ukrainlaste nina ees kunagi ust lõplikult kinni löönud.