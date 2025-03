Kristjan Järvan uuest pealinna mopeedirendi teenusest: olulisim on see, kes ja kus tohib sellega sõita ning kus parkida

„Meil on ühelt poolt hea meel, et kiirrenditeenuse pakkujaid ja kasutajaid tuleb Tallinnasse juurde, teiselt poolt näeme, et uute vahenditega tekivad riskid – nii nagu oli kunagi tõukerataste tulekuga, mil oli palju teadmatust, konflikte erinevate osapoolte vahel. Tahame sel korral teha teisiti,“ rääkis abilinnapea Kristjan Järvan täna uut teenust tutvustades.