Hiina, hoolimata lääne poliitikute pikaajalistest veenmis- ja ähvardamisprotsessidest, asus 1. septembrist piirama droonide eksporti sõdivatesse riikidesse. Hiinlaste keeld puudutab ka nende elektrooniliste seadmete eksporti, mida kasutatakse droonide eest kaitseks. Viimastel Hiina piirangutel on poliitilised motiivid ja need on suunatud Ukraina vastu.

See, et uued Hiina ekspordipiirangud hakkavad kehtima septembri algusest, ei olnud kellelegi saladus. Hiina kaubandusministeerium teatas sellest juba juulis, et Hiina tarnijatel ja Ukraina ostjatel oleks võimalus koguda piisavalt varuosi üleminekuperioodiks ning leida alternatiivseid lahendusi. Uued droonitarnete piirangud kehtestasid hiinlased kohe juulis pärast Ukraina delegatsiooni Hiinast lahkumist, kui läbirääkimised ebaõnnestusid. Tundub, et see oli Ukrainale „karistus“ Hiina „rahuplaanist“ keeldumise eest. Peking ei nõua Ukraina kapituleerimist, vaid soovib Korea poolsaarelt tuttavat täielikku sõja „külmutamist“.