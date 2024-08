„Venelased kasutavad seda lennukit lihtsalt ragulkana.“ Ekspert selgitab, kas F-16-l on võimalused venelaste parima lennuki vastu

MiG-31BM on sisuliselt üks võimsamaid hävitajaid Vene õhujõududes, mis erineb eelkäijast MiG-31B-st täiustatud pardavarustuse ja relvade poolest, mis võivad kasutada eelkõige pikamaa õhk-õhk rakette R-37M, mille lennukaugus on 200–300 km ning, mis teoorias kujutavad suurimat ohtu Ukrainasse saabunud hävituslennukitele F-16. Vähemalt korra õnnestus venelastel Ukraina MiG-29 sellise raketiga 213 km kauguselt alla tulistada. See aga ei tähenda, et venelased suudaksid sellisel kaugusel F-16-d sama lihtsalt alla tulistada, sest kui venelastel õnnestus Ukraina MiG-29 hävitas, siis tegutses MiG-31BM koos radarilennukiga A-50, mis tagas rakettide juhtimise sellisel kaugusel. A-50 lennukid on aga Ukrainast eemale hoidnud juba kuus kuud pärast seda, kui mitu sellist lennukit said viga või hävitati.