Kümme aastat tagasi hukkus Ilovaiskis sadu Ukraina sõdureid ja vabatahtlikke – need olid Ukraina suurimad kaotused 2014.–2015. aasta Donbassi sõjas. Ukraina pool proovis väita, et vastane kandis veelgi suuremaid kaotusi, kuid kõigile oli selge, et see oli üldse Ukraina suurim lüüasaamine selles sõjas.

2014. aasta suvel vabastasid Ukraina väed Donetski ja Luhanski oblastis edukalt linna linna järel ning Ukraina lubas nn terrorismivastase operatsiooni lõpetada septembris. Augusti alguse sõjakaardil on näha, et venelaste kontrolli all olnud Donetsk lõigati Luhanskist ja Venemaa piirist ära ning rindejoon lähenes tollal vähetuntud Ilovaiski linnale. Ukraina sõduritele öeldi, et linnas on vähe venemeelseid võitlejaid, 40–70. Paarisaja ukrainlase vastu, kes haarasid neid tiibadelt, poleks neil pidanud mingeid võimalusi olema. Kuid kohe alguses selgus, et relvastatud venemeelseid on linnas rohkem: 250. Ukraina väed otsustasid sellest hoolimata linna siseneda. 19. augustil raporteeris Ukraina armee peakorter võidukalt, et kaks kolmandikku Ilovaiskit on ukrainlaste käes ja venemeelsete võitlejate varustusliinid on läbi lõigatud.