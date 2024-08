„Nendega saab paremal juhul ainult meie planeedile pihta.“ Venelased näevad Ukrainas Põhja-Korea rakettidega kurja vaeva

Defence Expressi analüütikud meenutasid, et sama tüüpi raketi rusud kukkusid 31. juulil ka Bila Tserkva piirkonda. Rakett ise lõhkes lennu ajal. Analüütikud selgitasid oma allikatele viidates, et rusude põhjal sai selgeks, et tegu on KN-23 tüüpi raketiga, sest tükkidel on Põhja-Korea rakettidele omased märgised. „Videost on näha KN-23 ise, mis kukub kontrollimatult. Sellised olukorrad on Põhja-Korea rakettide puhul tavalised ja neist umbes pooled lihtsalt lagunevad õhus ning need, mis maapinnani jõuavad, on sihtmärgist lootusetult kõrvale kaldunud,“ kirjutas väljaanne.