„Selle lähenemist ei kuule.“ Kas brittide antud raketid aitavad Ukrainas venelaste „lendavale tankile“ päitsed pähe panna?

Ukraina relvajõud on tänavu mais teatanud viie Vene ründelennuki Su-25 hävitamisest: 4., 11., 13., 17. ja 22. mail. Tegemist on Ukraina sõja vaieldamatult kõige „õnnetuma“ lennukiga: OSINT-grupi Oryx uurijate andmetel on Ukraina kaotanud 17 ja Venemaa 31 sellist lennukit. Need andmed pole kindlasti täielikud, sest Oryx talletab oma nimekirjadesse vaid need poolte kaotused, mille kohta on visuaalne tõend või mõningatel juhtudel sõjaväelaste kinnitus. Venemaa kaitseministeerium teatas juba juulis 2022, et Vene väed on hävitanud 70 ukrainlaste Su-25 lennukit: mitu korda rohkem, kui seda tüüpi lennukeid Ukraina õhujõududes sõja alguses oligi. Ehkki Ukraina sai peale iseseisvumist Nõukogude õhujõududelt päranduseks 90–95 sellist lennukit, olis 2021. aasta lõpuks Ukraina õhujõududes rivis 30 ründelennukit Su-25. Osa neist müüs Ukraina Aafrika riikidele ja neli Makedooniale. Sõja alguses palus Ukraina ise liitlastelt neid lennukeid ja peale makedoonlaste nelja Su saadi ka 14 lennukit Bulgaariast.