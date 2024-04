„Leskede tootja.“ Vene lennuvägi on sel aastal Ukrainas edukas olnud ja see on praegu nende ohtlikem sõjamasin

Viimased nädalad on toonud Ukrainale häid uudiseid nii Ameerikast kui ka kodumaalt: USA seadusandjad kiitsid lõpuks ometi heaks 60 miljardi dollarise sõjalise abi ja ülemraada võttis sõja kolmandal aastal vastu mobilisatsiooniseaduse, mis võimaldab hakata täiendama Ukraina armeed elavjõuga. Sellegipoolest on lahendamata probleeme palju ja 2024. aastal juurdegi tekkinud. Üheks neist on see, et Vene lennuvägi, mille ukrainlased 2022. aasta sügiseks rindest eemale peletasid, on lahinguväljale naasnud ja mängib seal olulist rolli. Jutt ei käi enam sellest, et venelaste ründelennukid Su-24 ja Su-34 loobivad kuskil Venemaaga piirnevatel Ukraina äärealadel pomme, vaid venelased on suutnud tekitada selle aasta alguses oma vägedele suhteliselt tõhusa õhutoetuse. Viimasel ajal avaldavad Ukraina võitlejad üha enam videoid sellest, kuidas venelaste ründelennukid Su-25 uljalt nende pea kohal lendavad.