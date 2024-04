Järjekordne käkk ATV-dega: safariretkelised lõhkusid Pakri loodust

Möödunud nädalavahetusel teavitati Keskkonnaametit, et Pakri maastikukaitsealal sõidavad ATV-d väljaspool selleks lubatud teid. Keskkonnaameti inspektorid suhtlesid sõitjatega ning selgus, et tegemist oli kohaliku ettevõtte korraldatud ATV-safariga.

Keskkonnaameti Harju- ja Raplamaa büroo juhataja asetäitja Kristi Lehtorg ütles, et Harju- ja Raplamaa büroo keskkonnakaitseinspektorid reageerisid teatele koheselt ning tegid kohapeal kindlaks, et kolm ATV-d sõitsid Läänemere ranna piiranguvööndis väljaspool selleks ettenähtud teid.

„Lähemal vaatlusel selgus, et ATV rajad on sisse sõidetud ka maastikukaitsealale jäävatele metsamaadele ja tiheda sõitmise tagajärjel on alale tekitatud tugevad ja pikaajalist taastumist nõudvad jäljed,“ kirjeldas Kristi Lehtorg, kes juhtunut menetleb.