Järgmine „hiinlane“ tuleb Euroopa autoturgu vallutama

Chery Group alustab Euroopas esialgu üheksal sihtturul. Ots tehti lahti Hispaanias, kus Chery toodab suure osa euroopa turule mõeldud sõidukitest. Müüki on alustatud Suurbritannias, järgnevad Itaalia, Poola ja edasi ülejäänud suured turud. Eesti esialgu nimekirjas ei ole, kuid ettevõte plaan on katta kõik riigid edasimüüjate võrgustikuga.

Chery Automobile Co. Ltd., mis kaupleb nime all Chery (hiina keeles: 奇瑞; pinyin: Qíruì), on Hiina riigile kuuluv autotootja, mille peakontor asub Anhui provintsi kaguosa linnas Wuhus. 1997. aastal asutatud ettevõte on praegu Hiina suuruselt kolmas autotootja, 2023. aastal müüs kontsern ligi 2 miljonit sõidukit.

Järgmise kahe aasta jooksul toob kontsern turule vähemalt kuus automudelit: esimesena jõuavad Omoda ja Jaecoo märgiga autod. Roheajastule kohaselt tulevad müügile nii hübriid- kui elektriajamiga maasturilaadsed tooted.

Läbirääkimised 2021. aastal Nissani poolt suletud Barcelona autotehase omandamiseks Hispaania valitsuse ja hiinlaste vahel on lõpusirgel. Kui tehing heaks kiidetakse, alustab Chery tootmist lähiaegadel.

Chery Euroopa direktor on Jochen Tueting, kes on veendunud, et Chery-st saab märkimisväärne bränd ning eurooplased võtavad erinevad maasturilaadsed tooted rõõmuhõisetega vastu: “Järgmisel aastal jõuab turule Jaecoo kaubamärk, alustame müüki Jaecoo 7 linnamaasturist,” rääkis Tueting. “Nii mudelivalik kui hinnastus on väga konkurentsivõimelise, näiteks täiselektriline Omoda 5 maksab vähem kui 40 000 eurot,” lisas ta.

Luksusbrändiks tõstetud Exlantix ootab oma järjekorda, kuid see tuleb. Jochen Tueting on napisõnaline, ta ei taha paigutada Chery mudeleid kindlatesse hinnakategooriatesse. Kõigi Chery toodete puhul tuleb tõdeda, et need on tõenäoliselt Euroopa traditsioonilistest tootjatest innovaatiliste lahendustega suure sammu ees.

Loe täispikka lugu tasuta portaalis Accelerista.com nendel sõnadel klikkides .