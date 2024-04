KUULA | „Istmesoojenduse“ 197. osa: lubame 0,5-promillise joobega kergliikuri lenksu?!

Uusim ja pisim Alfa Romeo vahetab nime - eelnevalt pidi mudeli nimeks tulema Milano, kuid nüüd saab sellest hoopis Junior. Miks? Miks see meie arvates hea on?

Nädala sünnipäevalaps on üks Ameerika auto - võiks isegi öelda, et SEE Ameerika auto. Täna 60-aastaseks saav mudel pani aluse tervele uuele autoklassile.