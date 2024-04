PROOVISÕIT | Peugeot E-3008 viib Stellantise suure sammuga elektriajastusse

Uustulnuka efektne välimus võib juhtida tähelepanu kõrvale asjaolult, et peamine uudis peitub kaunilt disainitud pinna all. See on Stellantise STLA Medium platvorm, mis saab aluseks kontserni kõigile tulevastele C- ja D-klassi sõidukitele, kirjutab Accelerista.com.