Uuring: selles Soome linna(kese)s on oht autovarguse ohvriks langeda

Sõidukivargused sagenevad kevadel ja suvel, ja pole ka ime – iga hetk võib tulla tunne, et küll nüüd sõidaks, kuid mõni vajalik jubin on puudu või pole autot käepärast…

Nali naljaks – meile võib ju tunduda, et soomlased on nii seaduskuulekad, et kui nende liikluspolitsei peaks ainult kiiruseületamiste toel palku maksma, tabaks neid nälg – kindlustusfirma POP Vakuutus pidas vajalikuks uurida järele, millistes linnades ja külades on kõige täenäolisem autovaraste huviorbiiti jääda.

Helsingi kesklinnas võib õhtul üsna rahuliku südamega magama minna: kellel on auto, sel on see tõenäoliselt tõkkepuu taha või parkimismajja pandud või eelistatakse kasutada lühirenti, kuna kesklinnas auto pidamine ei ole odav lõbu. Suur-Helsingi äärelinnades elu aga käib.

Vargaparadiis Kerava

Uusimaa väikelinn Kerava, mis ametlikult sai linna õigused alles 1970. aastal, on uuringu põhjal kujunenud läbi aastate Soome autovaraste Mekaks ja autoomanike õudusunenäoks. Kindlustusfirma sõnul on Keraval toimuv lausa anomaalne, head selgitust aga, miks just seal vargusi nii palju on, ei ole.

Selgust asjasse pruugib tuua Helsingi satelliitlinnade elanikkonna statistika: viimastel aastetel on just Kerava olnud KUUMA valdade esirinnas sisserännanute meeliskonaha. Sisserändajate osakaal on tõusnud 14%ni ja on statistiliselt ligilähedane Helsingile.

Aastatel 2020–23 on Keraval autovargusi olnud rohkem kui näiteks statistikas võrdluseks võetud Jyväskylä linnas. Kerava rahvaarv oli 2023. aasta lõpus ligikaudu 38 000 inimest ning Jyväskyläs 150 000.

“Kerava numbrid on päris metsikud, kui võrrelda sellega, et Kerava on rahvaarvult Jyväskyläst ligi neli korda väiksem linn,” arvab POP kindlustuse kahjuteeninduse operatiivjuht Tommi Lehmusvirta.

Võrdlusest selgus ka, et Keraval on oma suurusele vaatamata olnud teiste suurlinnade keskmisega võrreldes üle kahe korra rohkem varguskahju.