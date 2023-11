Mida me teame Hyundai kõige kuumemast elektriautost Ioniq 5 N?

… on tulemiks täiesti sõge Ioniq 5 N, mida siin-seal ka juba esitletud. Alustame kõige olulisemast – Eestisse jõuavad esimesed autod kõigi eelduste kohaselt 2024. aasta teises kvartalis. Kuid miks see oluline on?

Sest see on lihtsalt hullumeelne auto, nagu nähtub juba Korea, USA, Jaapani jm riikide arvustustest, kus üpris üksmeelselt sellest autost sillas ollakse. Seega, natuke infot.

See on Hyundai esimene päris sportelektriauto, mille võimsus (vähemalt USA turul) on 447-478 kW (600-650 hj), viimane N Grin Boost režiimis, mis pakub 10 sekundi jagu lisavurtsu. Nelikveoline kuumpära sprindib „sajani“ 3,4 sekundiga, kuid väle sirgjooneline kiirendus on elektriautode puhul igavaks muutuv trikk. Ioniq 5 N on kohandatud ka kurvisuutlikuks.

Selle jaoks tuleb kasuks Hyundai rallikogemus. Esiteks, tavamudeliga võrreldes on kandmiku jäikust kasvatatud – rohkem punktkeevitusi ja kereliimi, nagu ikka. Tugevdatud on nii sillatalasid kui akupaki kinnitusi ja kasvatatud elektriajamite töökindlust, roolilatt on kiirema ülekandega.

Pidurisüsteem on Hyundai väitel kõige suutlikum, mis nad seni ühelegi oma autole paigaldanud on – muuhulgas on pidurikettad ees 400 mm ja taga 360 mm läbimõõduga. Loomulikult on optimeeritud ka pidurijahutust. See on ootuspärane ja vajalik – maksimaalne pöördemoment on 770 Nm ja mass umbes 2200 kg ning selle rajal järjest maha pidurdamiseks ei saa kompromisse teha.

Ioniq 5 N veereb 21-tollistel velgedel, millele peale tõmmatud spetsiaalselt selle auto jaoks optimeeritud seguga Pirelli P Zero 275/35 mõõtudes rehvid, seega mehaanilisest pidamisest puudust ei tohiks olla. Jõu jagamine toimub nutika tarkvara toel, simuleeritud „E-diferentsiaal“ pakub 11 muudetavat astet – esiveolisest tagaveoliseni.