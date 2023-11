KUULA | „Istmesoojenduse“ 180. osa: lõpuks jõuavad ka Eestisse vesinikutanklad

Alustuseks on külas Peter Kipp, Eesti päikeseautomeeskonna Solaride inseneeriavaldkonna juht. Sarnaselt eelmisele korrale, kui Solaride külas käis , tuleb juttu nii päikeseautode maailmameistrivõistlustest, uue võistlusauto ehitusest kui ka sellest, mis on võistluse ja Solaride’i suurem eesmärk ja kasu.

Jätkame kütuserubriigiga - naftahind on kerges languses. Miks? Lisaks avatakse järgmise aasta oktoobris Eestis lõpuks kaks vesinikutanklat - seni on meie vähesed vesinikuautod pidanud tankimas käima Riias. Tanklate siia ehitamine avab mitmeid uusi võimalusi.

Saksamaal läbi viidud värske uuring leidis aga, et elektriautosid ei osteta seal keskkonnahoiu eesmärgil, vaid peamiseks initsiatiiviks on palju praktilisemad põhjused.

Tokyos toimunud autonäitusel, moodsa nimega liikuvusmessil esitleti mitmeid põnevaid ideeautosid, sealhulgas ka moodsat nägemust vankelmootoriga sportautost. Kas see võiks ka päriselt rakendust leida?

Lätis aga keelatakse järgmisest talvest aastaringsed rehvid, täpsemalt siis Kesk-Euroopa lamellid. Põhjuseks liiklusohutus - tuletame meelde, et Eestis on see lüke juba tehtud ning talvel võib kasutada vaid kolme mäetipu ja lumehelbe märgistusega lamelle, mis meie kliimasse päriselt sobilikud.