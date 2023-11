PROOVISÕIT | Hyundai Kona Electric – iKonic?

Uus Kona on siiski üsna ekstravagantne. Minu tutvus sellega oli juhuslik, ja see on see kord, kui sul pole autole mingeid ootusi. Paberil see muljet ei avalda – esivedu, 160 kW, umbes 9 sekundit „sajani“. Hind – 45 tuhat. Ja see disain… jah, esmapilgul see mulle ei meeldinud – „Mandalorian“, kuid ilma karismata.