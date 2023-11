AUTOMAKS | Eesti 200 saadik tuletab rahandusministeeriumile meelde: maksu kehtestamiseks on teil vaja ka meie hääli

„Järgmisel nädalal arutame koalitsioonis taas automaksu üle. Paar nädalat on üksikisikud, organisatsioonid, ettevõtted ja muud huvigrupid saatnud rahandusministeeriumi teatel ministeeriumisse pea 50 muudatusettepanekut. Rahandusministeerium [Toomas Uibo muutis hiljem oma tsitaati, varasemalt oli siin ’rahandusminister’ - toim] on aga jõudnud juba teatada, et automaksule mingeid muudatusi enam ei tule. See on natuke ennatlik väide ja tekitab ka küsimuse, et miks siis üldse ettepanekuid oodati, kui valmisolekut mingeid muudatusi sisse viia tegelikult polnudki,“ imestab Toomas Uibo.