Kliimaminister: automaks on saanud palju paremaks, oluliselt printsipiaalsemaks

„Mis puudutab automaksu, siis minagi olen olnud seal teatava hulga kriitikaga esiplaanil ja see on minu meelest saanud paremaks – oluliselt printsipiaalsemaks oma olemuselt. Kindlasti saab ta veel parlamendidebati käigus paremaks,“ ütles Michal tänasel võrdõigusvoliniku korraldatud konverentsil „Milline rohepööre on õiglane?“

Michal märkis, et automaksu puhul on segi erinevad eesmärgid ja kui lähevad segi erinevad eesmärgid, siis pole tihti aru saada, mis kanapõder sealt välja tuleb, ja nii omistatakse sellele erinevaid asju.

Michali juhitav kliimaministeerium soovis teatavasti, et autode esmakordsel registreerimisel arvestatakse tasu üksnes CO2 heite alusel ning regulaarset automaksu puhul tuleks lisaks vanuse komponendile massi komponent juurde üksnes teatatud täismassist alates. Ükski neist soovidest rahandusministeeriumis läbi ei läinud ja täismassi ning vanuse komponent jäi oluliselt sisse nii autode registreerimistasu kui aastamaksu arvutamisel.

Tanel Talve Eesti külaliikumisest „Kodukant“ sõnas tänasel konverentsil publiku seast, et automaksu eesmärgiks paistab olevat inimeste autodest välja saamine – eriti maapiirkondades, kus inimesed lihtsalt ei saa enam autoga sõitmist lubada.

Eesti Autoomanike Liidu hinnangul on automaksu eelnõuga edasiliikumine olukorras, kus selle vastu koguti enam kui 77 000 allkirja, vastutustundetu.

Minister Michal andis konverentsil vastuse ka sellele, et rohepöördel üldisemalt on rohkelt vastalisi, ja leidis, et põhjus on mujal - inimestel võib olla lihtsalt halb tuju.

„Kui räägime inimestest, kes on võtnud kliimapoliitika justkui selle aseaineks, mille vastu olla, siis inimeste pahasuse põhjused on tihti kusagil mujal. Kui inimene on pahane millegipärast, siis ju tal siis läks hommikul halvasti või läheb õhtul halvasti. Sa ei saa seda lahendada, aga sa saad rääkida argumentide keeles – millised need praktilised muutused on.“